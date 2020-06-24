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رئيس وزراء جزائرى سابق يحضر جنازة شقيقه مكبل اليدين..فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
حضر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد أويحيي، جنازة شقيقه ومحاميه العيفة أويحيى، الذي توفي يوم الأحد الماضي بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة، حيث حصل أويحيى المتهم في قضايا فساد على موافقة لحضور الجنازة من القاضي الذي كان يحاكمه مع مجموعة من الوزراء.

وظهر أويحيى في مقبرة ڤاريدي بالعاصمة الجزائرية وهو مكبل اليدين، ومحاطا برجال فرقة التدخل الخاص التابعة لجهاز الأمن الوطني.

وكان شقيقه الراحل قد حضر، صباح الاثنين 23 يونيو 2020، إلى المحكمة لمتابعة  القضية، قبل أن يغادر قاعة المحاكمة بعد أن شعر ببعض التعب، وبعد وصوله إلى البيت توفي متأثرا بأزمة قلبية.

وقرر القاضي رفع الجلسة، بمجرد تلقيه خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى، والذي كان قد ترافع في اليوم الذي سبق دفاعا عنه شقيقه.

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