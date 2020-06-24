AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:21 ص
كلب يضحي بحياته لإنقاذ
كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
Advertisements
هدير علاء
بعد نجاته بأعجوبة من حريق نشب في منزله، كشف شاب أمريكي في السابعة والعشرين من عمره مؤخرًا عن دور كلبه الأليف في إنقاذ حياته عن طريق نباحه بصوت عال على غير عادته لإيقاظه من نومه عقب اشتعال النيران في المنزل في حادث مأساوي أودى بحياة الكلب.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "كول فيني"، وهو من مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، كان مستغرقًا في النوم يوم الحادث، إلا أنه استيقظ فجأة على صوت نباح الكلب "باوي"؛ وبمجرد استيقاظه انتبه إلى وجود طبقة من الدخان في غرفته بالمنزل الذي كان قد انتقل إليه قبل أقل من أسبوع من الحادث.


وأفاد تقرير الصحيفة بأن أجهزة إنذار الحرائق لم تنطلق، وكان الإنذار الوحيد في هذه الحالة هو صوت نباح الكلب؛ وفور أن فتح "فيني" باب غرفته فوجئ بسحابة كثيفة من الدخان في أرجاء المنزل، مما جعله غير قادر على الرؤية أو التنفس بشكل جيد، لكنه سارع لمحاولة إيجاد طريقة للخروج من المنزل؛ ولسوء حظه، فإنه عندما حاول القفز من نافذة قريبة انتبه إلى وجود قضبان معدنية، ووجد نفسه عالقًا آنذاك.

وباءت محاولته للهروب من الحريق عبر الباب الأمامي للمنزل بالفشل أيضًا، حيث أحاطت به ألسنة اللهب عند اقترابه منه، مما أصابه بالهلع، واعتقد في هذه اللحظة أنه سيلقى حتفه، لكنه واصل البحث عن أي طريقة تمكنه من الهروب، حتى وصل إلى نافذة زجاجية في الطابق الثاني وتمكن من تحطيمها، وقفز منها إلى خارج المنزل مسافة 10 أقدام.

وقام بعد ذلك بفتح الباب الخلفي للمنزل وأخذ يصرخ مناديًا على كلبه، لكن دون جدوى، ثم ركض في الشارع عند وصول سيارات الإطفاء والإسعاف، وشاهد ألسنة النيران وقد كانت تلتهم منزله.

وتبين في أعقاب ذلك أن سبب الحريق كان "فرنًا" تم تركيبه في مطبخ المنزل قبل انتقاله إلى هناك.

ونُقل "فيني" إلى المستشفى، حيث تبين أنه استنشق كمية كبيرة من الدخان، وكان يواجه صعوبة في التنفس لذا وضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي بعد تخديره، وعملوا على إنقاذ حياته؛ وأخبروه في وقت لاحق بأن كلبه نفق جراء الحريق، مما أصابه بصدمة.

وأكد الشاب على أن الفضل في إنقاذ حياته يعود إلى كلبه الأليف، مشيرًا إلى أنه لولا صوت نباح الكلب لكان من الممكن أن يموت مختنقًا بسبب الحريق.


وأشار كذلك إلى أنه اضطر إلى ترك وظيفته بسبب إصابته بحروق شديدة في يديه جراء الحادث، ذلك إلى جانب أنه فقد كافة مقتنياته، وتُقدر قيمة الخسائر التي تعرض لها بسبب الحريق بـ25 ألف دولار على الأقل.

وشدد "فيني" على أن أكثر شئ أوجعه في هذه المحنة هو خسارة كلبه "باوي" الذي أنقذ حياته، والذي كان قد تولى رعايته منذ ولادته، وكان بالنسبة إليه بمثابة "صديقه المقرب".
واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيوزيلندية تدرب كلبها الأليف على طريقة منزلية لإنقاذ حياتها.. فيديو وصور

واقعة مؤثرة.. فلبينية تضحي بحياتها لإنقاذ كلابها الأليفة

ترشيحاتنا

عمره عاما واحدا.. امرأة مسنة تسعل عمدًا في وجه رضيع بعد مشاجرة مع والدته.. شاهد

عودوا إلى رشدكم وحاسبوا المخطئين.. رسائل من رواد السوشيال ميديا إلى نقابة الأطباء

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

رئيس الوزراء يوجه بإعداد قائمة بمشروعات يمكن للدولة تنفيذها بشرم الشيخ

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج