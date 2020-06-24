واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

بعد نجاته بأعجوبة من حريق نشب في منزله، كشف شاب أمريكي في السابعة والعشرين من عمره مؤخرًا عن دور كلبه الأليف في إنقاذ حياته عن طريق نباحه بصوت عال على غير عادته لإيقاظه من نومه عقب اشتعال النيران في المنزل في حادث مأساوي أودى بحياة الكلب.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "كول فيني"، وهو من مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، كان مستغرقًا في النوم يوم الحادث، إلا أنه استيقظ فجأة على صوت نباح الكلب "باوي"؛ وبمجرد استيقاظه انتبه إلى وجود طبقة من الدخان في غرفته بالمنزل الذي كان قد انتقل إليه قبل أقل من أسبوع من الحادث.









وأفاد تقرير الصحيفة بأن أجهزة إنذار الحرائق لم تنطلق، وكان الإنذار الوحيد في هذه الحالة هو صوت نباح الكلب؛ وفور أن فتح "فيني" باب غرفته فوجئ بسحابة كثيفة من الدخان في أرجاء المنزل، مما جعله غير قادر على الرؤية أو التنفس بشكل جيد، لكنه سارع لمحاولة إيجاد طريقة للخروج من المنزل؛ ولسوء حظه، فإنه عندما حاول القفز من نافذة قريبة انتبه إلى وجود قضبان معدنية، ووجد نفسه عالقًا آنذاك.





وباءت محاولته للهروب من الحريق عبر الباب الأمامي للمنزل بالفشل أيضًا، حيث أحاطت به ألسنة اللهب عند اقترابه منه، مما أصابه بالهلع، واعتقد في هذه اللحظة أنه سيلقى حتفه، لكنه واصل البحث عن أي طريقة تمكنه من الهروب، حتى وصل إلى نافذة زجاجية في الطابق الثاني وتمكن من تحطيمها، وقفز منها إلى خارج المنزل مسافة 10 أقدام.





وقام بعد ذلك بفتح الباب الخلفي للمنزل وأخذ يصرخ مناديًا على كلبه، لكن دون جدوى، ثم ركض في الشارع عند وصول سيارات الإطفاء والإسعاف، وشاهد ألسنة النيران وقد كانت تلتهم منزله.





وتبين في أعقاب ذلك أن سبب الحريق كان "فرنًا" تم تركيبه في مطبخ المنزل قبل انتقاله إلى هناك.





ونُقل "فيني" إلى المستشفى، حيث تبين أنه استنشق كمية كبيرة من الدخان، وكان يواجه صعوبة في التنفس لذا وضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي بعد تخديره، وعملوا على إنقاذ حياته؛ وأخبروه في وقت لاحق بأن كلبه نفق جراء الحريق، مما أصابه بصدمة.





وأكد الشاب على أن الفضل في إنقاذ حياته يعود إلى كلبه الأليف، مشيرًا إلى أنه لولا صوت نباح الكلب لكان من الممكن أن يموت مختنقًا بسبب الحريق.









وأشار كذلك إلى أنه اضطر إلى ترك وظيفته بسبب إصابته بحروق شديدة في يديه جراء الحادث، ذلك إلى جانب أنه فقد كافة مقتنياته، وتُقدر قيمة الخسائر التي تعرض لها بسبب الحريق بـ25 ألف دولار على الأقل.



