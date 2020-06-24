إيه اللي بتعمليه ده؟!.. مهندسة زراعية تودع شهادتها لاحتراف مهنة النجارة

قالت آيات عبدالمعطي، مهندسة زراعية، إنها خريجة كلية زراعة، تركت الهندسة الزراعية واتجهت إلى مجال الصناعة من خلال احترافها مهنة النجارة، موضحة أنها لم تحب العمل بالهندسة الزراعية، وأنها دخلت مجال الصناعة منذ سنتين مع مواجهة الكثير من الصعاب.





وتابعت آيات عبدالمعطي، خلال حوارها عبر "سكايب"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، ان اول الصعاب التي واجهتها اعتراض اهلها على تغيير مجالها المهني الى حرفة ليست للنساء كما في اعتقادتهم، معقبة: "كانوا دايما يقولولي ايه اللي بتعمليه ده".





وأوضحت أنه بعد إصرارها تغيير فكرهم واصبحوا يشجعوها، لافتة الى انها بعد ان تدربت في ورشة عند نجار اصبح لديها الان ورشتها الخاصة التي تصنع بها موبيليا وبعض الديكورات وغيرها من اعمال الخشب.





وأضافت أنها تشتري الخشب الخاص بأعمالها من منطقة البحيرة وغيرها من انواع الاخشاب، وتقوم بتسويق منتاجتها من خلال صفحتها على الفيسبوك، ناصحة الشباب على ضرورة التجربة والسعي لان الحياة بها الكثير من الفرص.



