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حوادث

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبلت مستشفي سوهاج الجامعي طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة، إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية ادفا.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركزشرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "فاطمة.س.ا" 3 سنوات وتقيم بناحية أدفا دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

بالفحص وسؤال والدها "سمير.ا.ى" 30 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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