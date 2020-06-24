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محافظات

السياحة تعاين 110 فنادق سياحية وتستخرج 14 شهادة صحة وسلامة جديدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:57 م
السياحة تعاين 110
السياحة" تعاين 110 فندق سياحى بالبحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

أعلنت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إنه تم معاينة وتفتيش 110 فنادق سياحية بالبحر الأحمر من قبل لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات لاستقبال السياح.


وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة فى البحر الأحمر، أن الـ 110 فندق اغلبهم استلموا شهادات الصحة والسلامة واستقبل بالفعل عدد منهم سياحة داخلية، بعد التأكد من تطبيق الإجراءات والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على مراجعتها بدقة شديدة .


وكشفت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن تم استخراج 14 شهادة جديدة غير مدون عليها العمل بنسبة 50٪؜، موضحة أن جميع الشهادات التى تم تسليمها فى بداية قرار عودة السياحة الداخلية مدون عليها العمل بنسبة 25%، ثم شهادات أخرى مدون عليها العمل بطاقة 50٪؜، وتم استخراج الشهادات الجديدة غير مدون عليها طاقة الاستقبال للسياح إلا أن سيتم العمل بطاقة 50٪؜ لحين صدور قرارات جديدة .


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وتفقد الأسبوع الماضى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الإجراءات الاحترازية داخل فنادق ومطار الغردقة وذلك استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل، برفقة الطيار محمد منار، وزير الطيران.


وقام وزير السياحة والآثار بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.

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