نادي الأوليمبي يقرر تخفيض ميزانية الأجهزة الفنية والألعاب الرياضية 35%





وقرر نادي الاوليمبي تكليف الإدارة المالية والنشاط الرياضي بتقديم دراسة تخفيض ميزانية الاجهزة الفنية والإدارية للالعاب الرياضية بنسبة ٣٥ % خلال الموسم الجديد ، وذلك نظرًا للانخفاض المتوقع لايرادات النادي خلال الفترة المقبلة .



وجاء ذلك بعد تعرض النادي لخسائر مالية كبيرة إثر غلقة الفترة الماضية وتوقف الانشطة الرياضية مع الاخذ في الاعتبار عدم زيادة أشتراكات الاكاديميات ومدارس الالعاب الخاصة بأعضاء النادي وتثبيت الاسعار .





وكان مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الاندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 25% بداية من السبت المقبل بعد إغلاقة لأكثر من ثلاثة اشهر .





ويلعب فريق الاوليمبي الاول لكرة القدم في المجموعة الثالثة "بحري" من مسابقة دورى القسم الثاني ويجتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة .

قرر نادي الاوليمبي السكندري برئاسة المهندس طارق السيد تخفيض ميزانية الاجهزة الفنية والادارية للالعاب الرياضية بنسبة 35% خلال الموسم الجديد علي خلفية توقف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .