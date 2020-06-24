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رياضة

نادي الأوليمبي يقرر تخفيض ميزانية الأجهزة الفنية والألعاب الرياضية 35%

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:35 ص
نادي الاوليمبي
نادي الاوليمبي
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عبدالله هشام
قرر نادي الاوليمبي السكندري برئاسة المهندس طارق السيد تخفيض ميزانية الاجهزة الفنية والادارية للالعاب الرياضية بنسبة 35% خلال الموسم الجديد علي خلفية توقف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وقرر نادي الاوليمبي تكليف الإدارة المالية والنشاط الرياضي بتقديم دراسة تخفيض ميزانية الاجهزة الفنية والإدارية للالعاب الرياضية بنسبة ٣٥ % خلال الموسم الجديد ، وذلك نظرًا للانخفاض المتوقع لايرادات النادي خلال الفترة المقبلة .

وجاء ذلك بعد تعرض النادي لخسائر مالية كبيرة إثر غلقة الفترة الماضية وتوقف الانشطة الرياضية مع الاخذ في الاعتبار عدم زيادة أشتراكات الاكاديميات ومدارس الالعاب الخاصة بأعضاء النادي وتثبيت الاسعار . 

وكان مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الاندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 25% بداية من السبت المقبل بعد إغلاقة لأكثر من ثلاثة اشهر . 

ويلعب فريق الاوليمبي الاول لكرة القدم في المجموعة الثالثة "بحري" من مسابقة دورى القسم الثاني ويجتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة .
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