على متن 4 رحلات.. 610 راكبين أجانب يغادرون إلي الخرطوم

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 4 رحلات طيران دولية العاصمة السودانية الخرطوم، علي متنهم 610 راكبين سودانيين وبعض الجنسيات الأخرى من العالقين بمصر، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتتولى إحدى شركات الطيران تسيير الرحلات من مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم، لنقل العالقين والبالغ عددهم 610 راكبين من المتواجدين داخل البلاد





ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، 65 رحلة إستثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها أكثر من 5 آلاف راكب من العالقين سواء بمصر أو بالخارج.



