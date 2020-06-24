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أخبار البلد

على متن 4 رحلات.. 610 راكبين أجانب يغادرون إلي الخرطوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:23 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 4 رحلات طيران دولية العاصمة السودانية الخرطوم، علي متنهم 610 راكبين سودانيين وبعض الجنسيات الأخرى من العالقين بمصر، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وتتولى إحدى شركات الطيران تسيير الرحلات من مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم، لنقل العالقين والبالغ عددهم 610 راكبين من المتواجدين داخل البلاد

ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، 65 رحلة إستثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها أكثر من 5 آلاف راكب من العالقين سواء بمصر أو بالخارج. 

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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