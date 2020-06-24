الإسعاف: نحتاج ضم ألفي مسعف وألف سائق لتغطية كافة المناطق والمدن الجديدة..فيديو

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم زيادة الخدمات مع انتشار فيروس كورونا، مع زيادة فريق للمتابعة والتقييم لضمان خدمة متميزة للمرضى.





وأضاف رئيس هيئة الإسعاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن هيئة الإسعاف تتعاون مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة الخدمة وتقييمها لتحسينها للأفضل، مشيرًا إلى أنه يوجد 560 سيارة إسعاف مخصصة لفيروس كورونا علي مستوى الجمهورية وتتفاوت اعدادهم من محافظة إلى أخرى .





واستكمل : أن سيارات الإسعاف تحتوى علي البدل الوقاية التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا وتم امدادنا ببدل وقاية جديدة بالاضافة الي الكمامات والجونتيات ويتم صرف هذه الإمدادات كل يومين .



