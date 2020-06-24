الإسعاف: نحتاج ضم ألفي مسعف وألف سائق لتغطية كافة المناطق والمدن الجديدة..فيديو

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم زيادة الخدمات مع انتشار فيروس كورونا، مع زيادة فريق للمتابعة والتقييم لضمان خدمة متميزة للمرضى.
وأضاف رئيس هيئة الإسعاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن هيئة الإسعاف تتعاون مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة الخدمة وتقييمها لتحسينها للأفضل، مشيرًا إلى أنه يوجد 560 سيارة إسعاف مخصصة لفيروس كورونا علي مستوى الجمهورية وتتفاوت اعدادهم من محافظة إلى أخرى .
واستكمل : أن سيارات الإسعاف تحتوى علي البدل الوقاية التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا وتم امدادنا ببدل وقاية جديدة بالاضافة الي الكمامات والجونتيات ويتم صرف هذه الإمدادات كل يومين .
واشار الي ان هناك 3500 مسعف وسائق ومشرف يعملون علي ارض الواقع، مضيفًا محتاجين الفين مسعف آخرين والف سائق خاصة بعد تطوير شبكة الطرق فى القاهرة وفتح مدن جديدة كالعاصمة الجديدة وغيرها واستحداث أكثر من 89 نقطة اسعاف على الطرق الرئيسية الجديدة ولذلك نحتاج لمضاعفة أعداد العاملين بالهيئة.