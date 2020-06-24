لماذا لم يتزوج العندليب من السندريلا رغم ارتباطهما.. مؤرخ فني يكشف الحقيقة

قال محمد شوقي، المؤرخ الفني، إن هناك فرقا بين الأجيال في كل شيء في حياتنا وخاصة على الصعيد الفني، فالفن هو مرآة المجتمع وما نعيشه ونعاصره في الحقب الزمنية المختلفة، وهذا الأثر يظهر على كل مستويات الفن سواء في السينما أو المسرح أو الغناء أو التلفزيون.





وتابع شوقي، خلال حواره عبر "سكايب"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كل عام في يوم 21 يونيو تدور حالة من الجدل حول العندليب والسندريلا وخاصة لأن هذا اليوم شهد ذكري ميلاد عبدالحليم حافظ ووفاة سعاد حسني، وما مدى الارتباط بينهما وهل كان بينهما حالة حب وتزوجا؟.





وأوضح ردًا على تلك الحالة من الجدل أن ذلك الجدل حسم بالفعل من قبل عائلة العندليب الأسمر من خلال شريك حياته ورفيق دربه مجدي العمروسي، والذي أكد أنه لم يتم الزواج نهائيًا بين العندليب والسندريلا وإن كانت تربطهما علاقة صداقة قوية وتطورت لحب ومشروع خطوبة ولكن لم يتم الزواج بالفعل.





وأكد أنه يوثق المعلومات والحقائق عن عبدالحليم حافظ هي مع اختة عليا شبانة وصديقه مجدي العمروسي لأنهم كانوا شركاء حياته في كل شئ في حياته.