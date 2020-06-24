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توك شو

لضمان التباعد الاجتماعي.. مطعم لزبون واحد فقط في الهواء الطلق..فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أطلق زوجان سويديان مطعما بمفهوم مختلف يستقبلان فيه زبونا واحدا يقدم إليه الطعام وسط الطبيعة بواسطة سلك حديد، وسُمي المطعم "طاولة لشخص"، وهو مقام في الهواء الطلق. 

وأوضحت ليندا كارلسون، صاحبة المطعم الصغير جدًا مع زوجها راسموس، أنه من الجيد عدم التفكير لمرة باحتمال التقاط عدوى الفيروس.

ويتم توصيل الطعام لمصطافي المطعم عبر سلك حديدي، أو التليفريك، لضمان التباعد الاجتماعي، ويختار الزبون الطعام المفضل له ويكتبه في ورقة لايصالها للطاهي لكي يقدمها له.

وأكد صاحب المطعم أن المطعم محجوز حتى شهر أغسطس المقبل.
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