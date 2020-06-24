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تعليم

طالبات بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: امتحان النحو سهل.. وآخريات يبكين لصعوبته.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:45 م
بكاء طالبة بالثانوية
بكاء طالبة بالثانوية الأزهرية في الدقهلية
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همت الحسينى
تباينت آراء طالبات الثانوية الأزهرية لجنة معهد المنصوره النموذجى للغات بمحافظة الدقهلية، حول امتحان النحو خاصه فى ظل أزمة فيروس كورونا.
 حيث قالت منى أحمد طالبة أن امتحان النحو كان سهل وتمكنت من الاجابه عن الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد بنصف ساعة وأن الهدوء داخل لجنتها ساعدها على الاجابة بشكل جيد".

فيما انهمرت منال على طالبة فى البكاء قائلة" والله أنا مذاكرة كويس بس الامتحان صعب جدا واللجنة بتاعتى الملاحظين فيها كانوا صعبين جدا وبيزعقوا من غير سبب فعملوا قلق نفسى للواحد ربنا يستر الواحد مبقاش قادر يركز".

وقالت ماجدة سعد والدة إحدى الطالبات" حرام واالله الامتحان صعب ليه دحنا فى ظروف صعبه بسبب كورونا ليه التعنت ده فى أسئلة صعبة انا بنتى تعبت والله".

حيث أدى 6720 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى امتحانهم في مادة النحو للقسم الأدبى في الثانوية الازهرية على مستوى محافظة الدقهلية.
يذكر أن عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بالدقهلية نحو 11 ألف طالب وطالبه منهم نحو 4850 طالبا وطالبة للقسم العلمى ونحو 6720 طالب وطالبة للقسم الأدبى ويؤدون الامتحان داخل 43 لجنة على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، على مستوى الجمهورية " القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي " بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي.
كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام وعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية على 12 طالبا.

طالبات بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: امتحان النحو سهل.. وآخريات يبكين لصعوبته.. شاهد
طالبات بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: امتحان النحو سهل.. وآخريات يبكين لصعوبته.. شاهد
طالبات بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: امتحان النحو سهل.. وآخريات يبكين لصعوبته.. شاهد
طالبات بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: امتحان النحو سهل.. وآخريات يبكين لصعوبته.. شاهد
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