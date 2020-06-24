اكتشاف بكتيريا جديدة تدمر البلاستيك.. صور





و حسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " ، أن الرحلة البحثية التي انطلقت للبحث في الصخور الجليدية على إرتفاع 9800 متر عثرت على 100 نوع من البكتيريا الجديدة .





استخلصت الرحلة البحثية أنواع جديدة من البكتيريا منها من كان يعيش ي المكان من آلاف السنين و الآخر جديد لاول مرة يكتشفوه ، و من ضمن البكتيريا المكتشفة نوع يدمر البلاستيك .





أوضح الباحثون انه يمكن استخدام تلك البكتيريا الجديدة للتخلص من النفايات البلاستيكية و تحويل اكوام القماة البلاستيكية إلى مكان نظيف .





جدير بالذكر أن الجليد يغطي 5% من مساحة سويسرا ، و تحتوي تلك التربة الجليدية على مزيج متنوع من البكتيريا الضرورية .

اكتشفت مجموعة بحثية في جامعة بسويسرا أكثر من 1000 نوع من البكتيريا في الجليد الذائب في مناطق متفرقة في سويسرا أثناء رحلتهم الاستكشافية .