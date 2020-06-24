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منوعات

اكتشاف بكتيريا جديدة تدمر البلاستيك.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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مريم صليب
اكتشفت مجموعة بحثية في جامعة بسويسرا أكثر من 1000 نوع من البكتيريا في الجليد الذائب في مناطق متفرقة في سويسرا أثناء رحلتهم الاستكشافية . 

و حسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " ، أن الرحلة البحثية التي انطلقت للبحث في الصخور الجليدية على إرتفاع 9800 متر عثرت على 100 نوع من البكتيريا الجديدة . 

استخلصت الرحلة البحثية أنواع جديدة من البكتيريا منها من كان يعيش ي المكان من آلاف السنين و الآخر جديد لاول مرة يكتشفوه ، و من ضمن البكتيريا المكتشفة نوع يدمر البلاستيك . 

أوضح الباحثون انه يمكن استخدام تلك البكتيريا الجديدة للتخلص من النفايات البلاستيكية و تحويل اكوام القماة البلاستيكية إلى مكان نظيف . 

جدير بالذكر أن الجليد يغطي 5% من مساحة سويسرا ، و تحتوي تلك التربة الجليدية على مزيج متنوع من البكتيريا الضرورية . 
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