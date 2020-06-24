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محافظات

تجهيز غرفة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى فى المرحلة الثالثة بمستشفى سرطان الأقصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:50 م
غرفة للاشعة المقطعية
غرفة للاشعة المقطعية
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شمس يونس
تواصل إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الاقصر، تجهيزات المرحلة الثالثة بخطى ثابتة وتعمل على قدم وساق، بهدف استكمال العمل فى التجهيزات والفرش بمقر المرحلة الثالثة للمستشفى، والتى مازالت تحتاج الدعم من الجميع لمواصلة الحلم بافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

ويجرى حاليًا العمل على قدم وساق داخل المستشفى فى تجهيز غرف الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، قبل تركيب أحدث الأجهزة داخلها، والتى وصلت إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، حيث قدمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، الشكر إلى البنك الأهلى المصرى لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان بالصعيد، حيث أن الجهازين متبرع بهم من البنك الأهلى فى تبرع بقيمة 22 مليون جنية، وذلك من ضمن التبرع المقدم من البنك الأهلى بقيمة 39 مليون و150 ألف عبارة عن أجهزة طبية، حيث أن جميع تلك الأجهزة وصلت للمستشفى،

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 وإستقبلت المستشفى خلال الساعات الماضية الجهازين الجديدين لتوفير كافة الأجهزة الحديثة من حول العالم لصالح المرحلة الثالثة، مؤكدةً على الدور الكبير للبنك الأهلى فى دعم المستشفى، حيث قدم البنك الأهلى من قبل تبرعًا بأجهزة بـ44 مليون جنية فى مبنى المرحلة الأولى والثانية بالمستشفى والتى تخدم عشرات الآلاف من المرضى من أبناء الصعيد.

وفى هذا الصدد تسير مستشفى شفاء الأورمان بخطة ثابتة وتعمل على قدم وساق، بهدف إستكمال العمل فى التجهيزات والفرش بمقر المرحلة الثالثة للمستشفى، والتى مازالت تحتاج الدعم من الجميع لمواصلة الحلم بإفتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، حيث أنه بعد إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بالمستشفي

 نجحت المستشفى في تقديم الخدمات للآلاف من مرضي السرطان بالصعيد، وهو دورها الأول في خدمة المرضي وتوفير عناء السفر لعدة ساعات للوصول للعاصمة لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد المختلفة في القاهرة.
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