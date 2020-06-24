AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 مكونات من مطبخك.. مرطب طبيعي للجسم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:01 م
مرطب للجسم
مرطب للجسم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تحتاج بعض الفتيات لاستعمال مرطب للشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد هذا المرطب من مكونات من مطبخك بعيدًا عن الأضرار.


اقرأ أيضًا: 

احذري الإفراط فى استخدام مرطب الشفاة   


وقدمت خبيرة التجميل منى صابر طريقة تحضير ماسك يرطب البشرة.


المكونات:
ملعقة زيت زيتون
ملعقة سكر
ربع ملعقة عصير ليمون


طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات حتى يمتزج الخليط تمامًا.
- اغسلي وجهك جيدا بماء الصنوبر البارد.
- ضعي الخليط على الوجه بطريقة الحركات الدائرية حتى تتخلصي من الخلايا التالفة تمامًا.
- انتظري ربع ساعة ثم اغسلى وجهك جيدا بالماء النقي.
- يمكنك أن تستعمليه كريما مرطبا على البشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعوض نقص الماء.. ماسك من مكونات طبيعية يعيد نضارة البشرة

الطمى المغربي يخلصك من حب الشباب ويجعل وجهك كالحرير.. جربية

نتائجها مضمونة .. أسرع 3 وصفات لتفتيح البشرة

ماسك الترطيب والحل السحري لتفتيح البشرة 10 أضعاف

بمكونين فقط من مطبخك.. اصنعى كريم لشد البشرة

ماسك اللؤلؤ للتجميل.. أفضل علاج لبشرتك فى الحجر المنزلي

ترشيحاتنا

خفة دم المصريين.. شاب يساوم صاحب القهوة لجعله من الـ 25%

من يحسم اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

بعد حصد 470 ألف وفاة حول العالم.. بؤر جديدة لفيروس كورونا فى أوروبا.. فيديو

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

عمره عاما واحدا.. امرأة مسنة تسعل عمدًا في وجه رضيع بعد مشاجرة مع والدته.. شاهد

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه