بـ 3 مكونات من مطبخك.. مرطب طبيعي للجسم

تحتاج بعض الفتيات لاستعمال مرطب للشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد هذا المرطب من مكونات من مطبخك بعيدًا عن الأضرار.







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وقدمت خبيرة التجميل منى صابر طريقة تحضير ماسك يرطب البشرة.







المكونات:

ملعقة زيت زيتون

ملعقة سكر

ربع ملعقة عصير ليمون





طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات حتى يمتزج الخليط تمامًا.

- اغسلي وجهك جيدا بماء الصنوبر البارد.

- ضعي الخليط على الوجه بطريقة الحركات الدائرية حتى تتخلصي من الخلايا التالفة تمامًا.

- انتظري ربع ساعة ثم اغسلى وجهك جيدا بالماء النقي.

- يمكنك أن تستعمليه كريما مرطبا على البشرة.