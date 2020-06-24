بـ 3 مكونات من مطبخك.. مرطب طبيعي للجسم

تحتاج بعض الفتيات لاستعمال مرطب للشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد هذا المرطب من مكونات من مطبخك بعيدًا عن الأضرار.
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وقدمت خبيرة التجميل منى صابر طريقة تحضير ماسك يرطب البشرة.
المكونات:
ملعقة زيت زيتون
ملعقة سكر
ربع ملعقة عصير ليمون
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات حتى يمتزج الخليط تمامًا.
- اغسلي وجهك جيدا بماء الصنوبر البارد.
- ضعي الخليط على الوجه بطريقة الحركات الدائرية حتى تتخلصي من الخلايا التالفة تمامًا.
- انتظري ربع ساعة ثم اغسلى وجهك جيدا بالماء النقي.
- يمكنك أن تستعمليه كريما مرطبا على البشرة.