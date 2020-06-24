برلمانى يطالب أولياء الأمور بعدم التجمع أمام لجان الثانوية العامة لمنع انتشار كورونا

أعلن النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب تأييده التام لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع تجمع أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من الامتحان المقبل غدا الخميس ومن لن يلتزم سيتم التعامل معه بحزم .





مؤكدا على ضرورة التزام جميع اولياء الامور بهذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعرب " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى التزام أولياء أمور الطلاب الالتزام بهذا القرار لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة أن عدد طلاب الثانوية العامة 676 ألف طالب وطالبة وان نسبة الاعتذار لم تصل إلى 1 % وان غالبية أولياء أمور هؤلاء الطلاب والطالبات يتواجدون امام لجان امتحانات الثانوية العامة وهذا من الممكن ان يؤدى الى كوارث صحية كبيرة مع وجود فيروس كورونا.





وقال النائب محمد هانى الحناوى إن ماقامت به الدولة المصرية وتحديدا فى ملف التعليم بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرس عالميا لانها حققت انجازات مبهرة حظيت باهتمام وتأييد دولى كبير وغير مسبوق فى تاريخ التعليم داخل مصر.





موضحًا ان الدكتور طارق شوقى أكد للقيادة السياسية ولكل المصريين ان مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضدها داخليا وخارجيا وان مصر لديها كوادر بشرية وعقول قادرة على تحقيق المستحيل لان ماحققته مصر فى ملف التعليم قبل الجامعى فى ظل المواجهة المصرية والعالمية مع فيروس كورونا يصل الى درجة الحلم ولكنه تحقق بفضل المتابعة الرئاسية لملف التعليم واعتباره واحدا من اهم المشروعات القومية الكبرى رغم الحملة المسعورة من قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لهدم ماحققه من انجازات كبيرة وغير مسبوقة فى التعليم والتى اصبحت هذه الانجازات حديث العالم كله خاصة فيما يتعلق بتطبيق المنظومة الجديدة لتطوير وتحديث العملية التعليمية.