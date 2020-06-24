نقل البرلمان: التاريخ سيسجل أن أردوغان أسوأ حاكم على مستوى العالم

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالدور المهم الذى تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى مشيدا بالاتصالات التى اجرتها الخارجية المصرية بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.





وقال "زين الدين" فى بيان له اصدره اليوم ان التاريخ سيسجل أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو أسوأ نظام وحاكم على مستوى العالم كله لأنه نظام إرهابى ودكتاتوري ودموى.



