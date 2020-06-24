AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نقل البرلمان: التاريخ سيسجل أن أردوغان أسوأ حاكم على مستوى العالم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:53 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالدور المهم الذى تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى مشيدا بالاتصالات التى اجرتها الخارجية المصرية بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.

وقال "زين الدين" فى بيان له اصدره اليوم ان التاريخ سيسجل أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو أسوأ نظام وحاكم على مستوى العالم كله لأنه نظام إرهابى ودكتاتوري ودموى.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن اسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الأمن عن الجرائم الإرهابية والدموية التى ارتكبها رجب طيب اردوغان داخل العديد من الدول العربية بصفة عامة وداخل ليبيا وسوريا بصفة خاصة، مطالبا بضرورة التدخل السريع من المجتمع الدولى للوقف الفورى لإطلاق النار في ليبيا والقضاء نهائيا على المليشيات المسلحة والارهابيين والدواعش والمرتزقة الاردوغانيين داخل ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

عربية البرلمان: ليبيا أصبحت مقبرة لإرهابي أردوغان وتميم بعد تصفية قائد الفيلق الموالى لتركيا

طاقة البرلمان تحذر نظام أردوغان من السطو على النفط الليبي

برلماني: أوهام السطان المهووس أردوغان للسطو على النفط الليبيي لن تتحقق

برلماني: ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة الأردوغانيين

آخرها لقاء الرئيس بالمشير حفتر.. جهود مصرية لحل الأزمة الليبية ووقف تدخلات أردوغان.. والبرلمان يوجه التحية للمعارضة التركية

ترشيحاتنا

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج

هالة صدقي تشارك جمهورها صورة برفقة عائلتها

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

بعد ادعاء اقتحام مسلحين شقته وقتله.. الداخلية: سيدة ونجلها ينهيان حياة الأب في الجيزة

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه