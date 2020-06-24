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فن

مش لعبتها.. هالة صدقي: إلهام شاهين فاشلة إنتاجيا.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:53 م
هالة صدقى
هالة صدقى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة هالة صدقى عن رأيها فى الفنانة إلهام شاهين كمنتجة خاصة، أنها قدمت عددا من الأفلام من إنتاجها ولعل آخرها فيلم يوم للستات والذى شاركت فيه هالة. 

وقالت هالة فى لقاء مع برنامج "اسالنى" على قناة "cbc" إن إلهام شاهين منتجة فاشلة واتصور رغم أنها قدمت أعمالا جيدة إلا أنها لا يحالفها النجاح الجماهيرى وأتصور أن الإنتاج مش لعبتها. 

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وأضافت هالة قائلة: إلهام تصرف بسخاء على العمل الفنى ولا تبخل عليه كما أن النجوم الذين يتعاملون معها رغم أنهم أصدقائها إلا أنهم لا يجاملونها ويحصلون على أجور عالية للغاية. 

وأوضحت هالة صدقى قائلة: "عندما قدمت إلهام فيلم "واحد صفر" قيل إن هذا العمل يرصد قصة حياتى ولكن إلهام أكدت لى أنها بعيدة كل البعد عن هذا الأمر وأنا لم أشاهد العمل حتى الآن. 

يذكر أن فيلم "واحد صفر" قدمت فيه إلهام شاهين دور فتاة مسيحية وترغب فى الطلاق من زوجها وتلجأ إلى الكنيسة من أجل تنفيذ رغبتها.    
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