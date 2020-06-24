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حوادث

لم يلتزموا بارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 3052 سائق نقل جماعى خلال 24 ساعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3052) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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