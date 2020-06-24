مريض نفسي.. ضبط مرتكب واقعة البصق على المواطنين بالمنصورة والإدعاء بأنه مصاب بكورونا

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقات تضمنت قيام أحد الأشخاص بالبصق على المواطنين بمدينة المنصورة بالدقهلية، مدعيًا إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتمكنت الأجهزة الأمنية، بحسب بيان، الأربعاء، من تحديد هويته وتبين أنه ("عامل" – له معلومات جنائية) وبالتقابل مع زوجته أفادت بـأن زوجها يعانى من مرض نفسي منذ فترة، وباصطحابه للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابته بالفيروس، وأنه يعاني من أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتم التنبيه على أهليته بحسن رعايته.



