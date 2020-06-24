اختيار سلطنة عُمان لتمثيل الشرق الأوسط في مبادرة "الصحة كجسر للسلام"

في تقدير عالمي جديد لمكانة سلطنة عُمان في منظومة دول الشرق الأوسط، تم اختيار عُمان ممثلة عن دول الشرق الأوسط، للمشاركة في القمة الافتراضية لتحالف ضمان الأمن الصحي العالمي "مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي"، والتي أديرت من سويسرا، بمشاركة ممثلين من دول العالم.





يعكس هذا الاختيار مكانة الدور الصحي الذي تتمارسه سلطنة عُمان إقليميا وللجهود الحثيثة التي تتبناها للوصول بمؤشراتها الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدور السلطنة البارز في دعم التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يضاف إلى رصيد إنجازتها على المستويين الإقليمي والدولي.









يهدف هذا التحالف إلى تأمين حماية صحية لضمان الأمان الصحي العالمي وذلك من خلال دعم وتقوية القطاع الصحي في العالم وتشجيع الدول على توحيد قواها في الأوقات العصيبة، والدعوة إلى المزيد من التأهب والاستجابة لأي حالة طوارئ صحية عالمية والاستعداد لمعالجة التحديات المستقبلية المحتملة من أجل حماية صحة الشعوب.





أكد وزير الصحة العُماني أن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف المقلقة على الأمن الإنساني والناجمة عن تزايد الصراعات والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى آثار سلبية عميقة وطويلة المدى على الصحة، مؤكدًا أن فكرة مبادرة الصحة كجسر للسلام تأتي في الوقت المناسب؛ حيث إنها تدعو إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الدول لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.





يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تسهم بدور بارز في تعزيز التعاون بين الدول، باعتبار أن الصحة أفضل نهج يمكن استخدامه لهذا الغرض، وتأتي مبادرة "الصحة كجسر عالمي للسلام" بهدف تعزيز الفرص وإعطاء الأولوية من أجل العمل على استدامة السلام خاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات والعنف وذلك لضرورة تحقيق نتائج صحية جيدة وتوفير العناية المطلوبة.