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فيديوجراف.. ضوابط تشغيل المقاهي والمطاعم

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:08 م
ضوابط عمل المطاعم
ضوابط عمل المطاعم والمقاهي
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منار شعبان
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الإجراءات والضوابط التي سيتم تشغيل المطاعم والمقاهي وفقا لها، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.


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وقال شعراوي إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم-المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، يجب الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ضوابط فتح المطاعم والمقاهي من خلال الفيديوجراف التالي: 
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