AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

واصلت الإدارة العامة للصيادلة بالغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل  بالتنسيق مع  مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم ،حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى بناء على تعليمات هيئه الرقابة الإدارية وبتكليف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية .

اقرأ ايضا :بأسعار مخفضة .. منفذ جديد لبيع السلع الغذائية في المحلة الكبرى

كما  أسفرت الحملات عن ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم أول طنطا غربية لعدم وجود ترخيص وحيازتها مستلزمات طبية كمامات بدون فواتير وعلب كمامات فارغه وبعض المستلزمات الأخرى من جوانتيات وأنابيب تنفسيه وهاند جيل غير مسجل وبدون مستندات مجهولة المصدر.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر رقم ١٤٦٣٠ لسنه ٢٠٢٠ جنح اول طنطا .

وشن فريق الحملة إدارة التفتيش الصيدلي كل من د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وبعضويه كل من د.محمد السباعى و د.هيثم غرابه مفتشا الصيدليات بالتنسيق مع مديريه التموين عضويه اشرف شحاته والسيد حواله وعمرو مقلد مفتشى الرقابه التموينية .

 

 .

ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور
ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور
ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور
ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 7800 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في الإسكندرية

ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا

ضبط 11 ألف قرص دوائي داخل مخزن غير مرخص في الحسينية

ضبط 4655 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

المصانع فى المنازل والترويج على فيس بوك.. الداخلية تضرب منتجي الكمامات والمطهرات المغشوشة بيد من حديد

داخل شركة مستلزمات طبية.. مصادرة 200 علبة كمامات مجهولة المصدر بالغربية

ترشيحاتنا

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

تشارليز ثيرون تسب ستيفن سيجال بسبب واقعة تحرش بالنساء.. تفاصيل

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في إطلاق نار على الحدود مع إيران

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حالة غامضة.. سيدة تكتسب مهارة لا تصدق بعد فقدانها القدرة على التحدث لشهرين