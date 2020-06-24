ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بحي أول طنطا.. صور

واصلت الإدارة العامة للصيادلة بالغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم ،حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى بناء على تعليمات هيئه الرقابة الإدارية وبتكليف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية .

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كما أسفرت الحملات عن ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم أول طنطا غربية لعدم وجود ترخيص وحيازتها مستلزمات طبية كمامات بدون فواتير وعلب كمامات فارغه وبعض المستلزمات الأخرى من جوانتيات وأنابيب تنفسيه وهاند جيل غير مسجل وبدون مستندات مجهولة المصدر.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر رقم ١٤٦٣٠ لسنه ٢٠٢٠ جنح اول طنطا .

وشن فريق الحملة إدارة التفتيش الصيدلي كل من د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وبعضويه كل من د.محمد السباعى و د.هيثم غرابه مفتشا الصيدليات بالتنسيق مع مديريه التموين عضويه اشرف شحاته والسيد حواله وعمرو مقلد مفتشى الرقابه التموينية .

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