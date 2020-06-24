تصيب الرئة.. برلمانى يطالب بمنع الشيشة نهائيا بالمقاهى بعد انتهاء كورونا





قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن يؤيد تصريحات المتحدث بإسم مجلس الوزراء بشأن إستمرار قرار غلق المقاهى والمطاعم الساعة 10 مساءا بعد كورونا ، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بذلك، حيث يتم فتح وغلق المحلات فى كل دول العالم بمواعيد معينة، بحيث يكون غلق المحلات لا يزيد على الساعة العاشرة مساء.





وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إغلاق المحلات ليلا سيساهم فى أن يقوم المواطنون بشراء احتياجاتهم مبكرا، كما أنه سيساهم فى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وتوفير استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن.





وطالب منع الشيشة نهائيا بالمقاهى بعد انتهاء كورونا ، مشيرا إلى أن حرق المعسل يحدث تلوث ويضر بالصحة العامة ، مشيرا إلى أن استهلاك المعسل يصل إلى أكتر من 20 مليون طن سنويا ، كما أنه يدمر الانسان لأنه يتسبب فى إصابة الرئة ويسبب أمراض صدرية.





واكد على ان من يضبط يقوم بتدخين الشيشة على المقاهى يجب ان سحب تراخيص المقهى منه واغلاقه نهائى ، خاصة وأن الشيشة لها أضرار أثبتتها التقارير الطبية على مدخنها.



