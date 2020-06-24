شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم

أجرت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، اليوم، زيارة لدار السعادة لرعاية المسنين للاطمئنان على نزلاء الدار بمدينة طنطا .
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كما
تفقدت وكيل وزارة التضامن غرف النزلاء للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمه لهم، والمرور
على المطبخ ومخزن التغذية للاطمئنان على نوعية الطعام المقدم لهم .
وأكدت
"النادرى" قيام فريق الطب الوقائي اليوم بتوقيع الكشف علي جميع النزلاء والعاملين
للاطمئنان علي صحتهم .
وأشارت
"النادري " إلي اتباع كافة التدابير
الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة باستمرار لنزلاء الدار والعاملين، واستمرار التطهير والتعقيم ، حرصا علي سلامة الجميع وتجنبا
للإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وكان
د.طارق رحمي، محافظ الغربية أطلق إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا
المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية .
وقال
محافظ الغربية، إن هذه الحملة تأتي في إطار
سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد
من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .