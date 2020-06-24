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محافظات

شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:32 م
دار المسنين
دار المسنين
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أحمد على

 أجرت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، اليوم، زيارة لدار السعادة لرعاية المسنين للاطمئنان على نزلاء الدار  بمدينة طنطا .

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كما تفقدت وكيل وزارة التضامن غرف النزلاء للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمه لهم، والمرور على المطبخ ومخزن التغذية للاطمئنان على نوعية الطعام المقدم لهم .

وأكدت "النادرى" قيام فريق الطب الوقائي اليوم بتوقيع الكشف علي جميع النزلاء والعاملين للاطمئنان علي صحتهم  .

وأشارت "النادري " إلي  اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة باستمرار لنزلاء الدار والعاملين، واستمرار  التطهير والتعقيم ، حرصا علي سلامة الجميع وتجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكان د.طارق رحمي، محافظ الغربية أطلق إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية .

وقال محافظ الغربية، إن هذه الحملة تأتي في إطار  سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

 

شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم
شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم
شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم
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