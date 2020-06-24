شاهد.. وكيل "تضامن الغربية" فى زيارة لدار السعادة للمسنين بطنطا وتوفير احتياجاتهم

أجرت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، اليوم، زيارة لدار السعادة لرعاية المسنين للاطمئنان على نزلاء الدار بمدينة طنطا .

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كما تفقدت وكيل وزارة التضامن غرف النزلاء للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمه لهم، والمرور على المطبخ ومخزن التغذية للاطمئنان على نوعية الطعام المقدم لهم .

وأكدت "النادرى" قيام فريق الطب الوقائي اليوم بتوقيع الكشف علي جميع النزلاء والعاملين للاطمئنان علي صحتهم .

وأشارت "النادري " إلي اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة باستمرار لنزلاء الدار والعاملين، واستمرار التطهير والتعقيم ، حرصا علي سلامة الجميع وتجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكان د.طارق رحمي، محافظ الغربية أطلق إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية .

وقال محافظ الغربية، إن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .