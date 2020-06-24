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توك شو

الطحاوى: الصين هى من تتبنى الآن مواقف كوريا الشمالية.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:16 م
رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عبد الحكيم الطحاوى، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يحدث فى كوريا الشمالية الآن ليس بجديد منها، وهذا يؤكد على السلسلة المتواصلة من الأحداث التى عاشتها كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية.


وأضاف "الطحاوى"، في مداخلة هاتفية المذاعة على "إكسترا نيوز": "إننا نلاحظ أن القوى الأجنبية وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الشيوعية من الاتحاد السوفيتى والصين"، منوها إلى أن دولة الصين هى من تتبنى الآن مواقف كوريا الشمالية.


وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الآن كوريا الشمالية هى امتداد لما حدث وما سيحدث بين الطرفين خلال الفترة السابقة والتى جاءت على موضوع الملف النوعى.


وتابع: "إننا تعودنا على رئيس كوريا الشمالية فى إصدار التصريحات، وكأنها قنابل يرسلها إلى كوريا الجنوبية".


واستطرد: "إننا لا ننسى أن كوريا الشمالية الآن تعانى من ضائقة اقتصادية كبيرة"، لافتا إلى أن الجانب الآخر من كوريا الجنوبية أوضاعها الاقتصادية أفضل منها.
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