AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة" درجة الماجستير

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر، المتضمن إعلان نتيجة طبيبة أطفال برسوبها في الحصول علي درجة ماجيستير طب الأطفال في دور إبريل ٢٠١٢ ، وذلك لأن بعد منحها درجات الرأفة لم تصل إلى الحد الأدنى للنجاح ، مما تُعتبر راسبة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة التى تطالب بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها . 

    

وثبت للمحكمة ، من كشف نتيجة امتحان الطبيبة في ماجستير الطب (القسم الثاني) طب الأطفال- دور أبريل 2012 أن مجموع درجات القسمين الأول والثاني (2000) درجة وزعت بنسبة 30% للقسم الأول أي (600) درجة، و70% للقسم الثاني أي (1400) درجة، وإذ حصلت الطبيبة في القسم الثاني على (815) درجة ، فلا تكون بذلك قد حصلت على نسبة الـ 60% من المجموع الكلي لاختبارات امتحان القسم الثاني ومقدارها (840) درجة وتكون محتاجة (25) درجة للوصول لهذه النسبة .


ولما كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة لنجاحها هو 1% من المجموع الكلي للقسم الثاني ومقداره (1400) درجة فإنه بإضافة هذه النسبة ومقدارها (14) درجة فيكون مجموع درجاتها (815 + 14 = 829 درجة) وبذلك لم تصل لدرجة النجاح وهي (840) درجة، وإذ صدر القرار المطعون فيه باعتبارها راسبة فيكون متفقًا وصحيح حكم القانون وتضحىالدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.

    

ولم تأخذ المحكمة بما أوردته الطبيبة بتقرير الطعن أن الفقرة (ج) من المادة (54) من اللائحة الداخلية لجامعة الأزهر ، حددت نسبة 1% فقط للنجاح أو لرفع التقدير العام، في حين أن جامعتي القاهرة وعين شمس قد حددتها بنسبة 3%، فذلك مردود بعدم جواز المحاجة في طلب منح درجات رأفة بالقواعد المطبقة في كلية أخرى.


وأستندت المحكمة ، علي أن لماجستير طب الأزهر امتحانان، امتحان قسم أول وامتحان قسم ثاني وتوزيع درجات التقدير النهائي بـ 30% لامتحان القسم الأول، و70% لامتحان القسم الثاني، وأن اختبارات القسم الثاني تخصص ماجستير الطب في طب الأطفال عبارة عن اختباران تحريريان في أمراض الأطفال بالإضافة إلى اختبار شفهي واختبار تحريري في رعاية الطفل بالإضافة إلى اختبار شفهي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على (60%) من المجموع الكلي لاختبارات القسم الثاني المشار إليها وتضاف درجات بواقع 1% من المجموع الكلي للنجاح في المادة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب جامعة الفيوم.. 7 مايو إعلان تفاصيل تقديم الأبحاث وتسليمها في 30 مايو

كل ما تريد معرفته عن كيفية احتساب درجات الترم الثاني بجميع كليات جامعة الزقازيق.. تفاصيل

القواعد المنظمة للعملية التعليمية بجامعة الأزهر ما عدا كليات الطب

٣٠ مايو امتحانات الفرق الدراسية بكافة كليات جامعة الأزهر

إقامة التربية العسكرية لطلاب الأزهر إلكترونيا بسبب كورونا

لرسوبها المتكرر.. مجلس الدولة يؤيد شطب قيد "طبيبة عيون" بالدراسات العليا

ترشيحاتنا

إعلان على فيسبوك.. الأمن يضبط 3 سيدات روجن للدعارة على الإنترنت

بعد إثارتها للجدل.. صور جديدة لـ جانا عمرو دياب

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

عزل صحي.. اللجنة الطبية للجبلاية تفرض إجراء صارما على 6 حالات إيجابية لأندية الدوري

يخلص الجسم من السموم والفضلات ويعزز فقدان الوزن.. 11 فائدة لتناول الليمون

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حالة غامضة.. سيدة تكتسب مهارة لا تصدق بعد فقدانها القدرة على التحدث لشهرين