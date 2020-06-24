لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 21 محضرا لسائقين بالغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أنه تم تحرير 21 محضر مخالفة لسائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرارالصادر .
كما يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير
الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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جاء
ذلك خلال جولته اليوم بمدينتي كفر الزيات وبسيون ، لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن عمل ممرات
أمنه لطلاب الثانوية العامة .
شملت
الجولة مدرسة كفر الزيات الثانوية، ومدرسة محمد لاشين بكفر الزيات ، ومدرسة الجمهورية
الرسمية للغات ومدرسة بسيون الإعدادية للبنات،ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة،
ومدرسة الثانوية بنات ببسيون .
كلف
محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة بسيون وكفر الزيات بمد الممرات بما يسمح بعدم تكدس
الطلبه ووجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر .
وأشار
المحافظ تنفيذ ذلك إلي جانب تكثيف حملات التطهير والنظافة لكافه المدارس، والتشديد
على أصحاب المحال بارتداء الكمامة الواقية حفاظا علي سلامتهم للحد من انتشار فيروس
كورونا .