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محافظات

لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 21 محضرا لسائقين بالغربية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:17 م
غرامة عدم ارتداء
غرامة عدم ارتداء الكمامة
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أحمد على

أكد طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أنه تم تحرير 21 محضر  مخالفة لسائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرارالصادر .

 كما يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينتي كفر الزيات وبسيون ، لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن عمل ممرات أمنه لطلاب الثانوية العامة .

شملت الجولة مدرسة كفر الزيات الثانوية، ومدرسة محمد لاشين بكفر الزيات ، ومدرسة الجمهورية الرسمية للغات ومدرسة بسيون الإعدادية للبنات،ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، ومدرسة الثانوية بنات ببسيون .

كلف محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة بسيون وكفر الزيات بمد الممرات بما يسمح بعدم تكدس الطلبه ووجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر .

وأشار المحافظ تنفيذ ذلك إلي جانب تكثيف حملات التطهير والنظافة لكافه المدارس، والتشديد على أصحاب المحال بارتداء الكمامة الواقية حفاظا علي سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

 

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