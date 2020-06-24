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أخبار البلد

غدا.. انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:22 م
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة إنتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية وقدرها 500 جنيه لـ مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، غدا الخميس، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهي صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة. 

وقال وزير القوي العاملة إن الصرف سوف يستمر من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات.


وأشار إلي أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوي العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق  بالدولة المصرية.
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