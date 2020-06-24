سقطتا في النيل.. انتشال جثتي طفلتين بدارالسلام بسوهاج





وتبين من التحريات أن الطفلتين سقطتا في نهر النيل أثناء لهوهما، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثتين لمستشفي دارالسلام المركزي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود بلاغ بغرق كل من فرحة عبدالله جابر محمود، 10 سنوات، فرحة محمود عبدالرحيم، 10 سنوات في نهر النيل بقرية أولاد يحي دائرة المركز.





وتبين انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي ونقلهما لمستشفي دارالسلام المركزي، بسيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.





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