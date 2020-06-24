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محافظات

توزيع 500 كرتونة سلع غذائية بمشروع عايشين بخيرها للسيدات وصغار المزارعين بالمنيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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ايمن رياض

تنفذ هيئة كير الدولية بمصر بالشراكة وبتمويل من شركة بيبسيكو الدولية مشروع " عايشيين .. بخيرها " في محافظات المنيا وبني سويف والجيزة والبحيرة في إطار دعم شركة بيبسيكو مصر للمستفيدين والفئات المستهدفة من المشروع خاصة من السيدات وصغار المزارعين الذين تأثروا من اندلاع ازمة انتشار فيروس كورونا  المستجد وما ترتب عليه من تأثر الدخول الشهرية الخاصة بهم وبعائلاتهم.


سيتم البدء في مبادرة توزيع عبوات السلع الغذائيه لعدد 2000 أسرة من الأسر الاكثر احتياجًا وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع بنك الطعام المصرى بمحافظات المشروع بما يساهم في تقليل الأعباء الاقتصادية علي تلك الأسر.


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حيث سيتم التوزيع بمحافظة المنيا بمركزى سمالوط ومطاى فى 4 قرى هى طحا والعمودين والبيهو ومنبال بواقع 500 عبوة سلع غذائية للسيدات وصغار المزارعين الذين تأثروا منذ اندلاع ازمة انتشار فيروس كورونا COVID- 19 وما ترتب عليه من تأثر الدخول الشهرية الخاصة بهم وبعائلاتهم.

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