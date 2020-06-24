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حوادث

حجز محاكمة بهي الدين حسن في إهانة القضاء للحكم 25 أغسطس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، حجز محاكمة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، للحكم في جلسة 25 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن، فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، والمقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وبث اخبار كاذبة، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.
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