حجز محاكمة بهي الدين حسن في إهانة القضاء للحكم 25 أغسطس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، حجز محاكمة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، للحكم في جلسة 25 أغسطس.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة.



