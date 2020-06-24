أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح.. كتاب عن العربية للعلوم لـ أوليفييه سيبوني

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لـ كتاب "أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح .. كيف تشوه التحيزات قراراتنا وكيف نحاربها" وهو كتاب يتنمي لنوعية كتب التنمية البشرية٬ من تأليف أوليفييه سيبوني.





وبحسب الناشر عن الكتاب: "يعتمد أستاذ العلوم الاستراتيجية والمستشار الإداري، أوليفييه سيبوني في كتابه «أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح!» على العشرات من الدراسات لحالات مُذهلة تظهر كيف أن التحيّزات المعرفية تقودنا جميعًا بشكل روتيني – بما في ذلك عمالقة الأعمال الأكثر شهرة – إلى تسعة فخاخ مشتركة لصنع القرار".





ولكن بدلًا من إعادة صياغة التقنيات القديمة نفسها التي فشل فيها المديرون مرارًا وتكرارًا، يوضح المؤلف أن أفضل طريقة لتجنب مزالق التحيّز المعرفي هي بصياغة بنية فعّالة لصنع القرار في مؤسستك (نظام متكامل من التقنيات والعمليات التي تستغل الذكاء الجماعي لمساعدة القادة على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة) كما يوفر 40 تقنية ملموسة للقيام بذلك.





«أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح!» يربط أحدث التطورات في الاقتصاد السلوكي وعلم النفس المعرفي بأدوات قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات ذكية وفعّالة في الأعمال وغيرها.