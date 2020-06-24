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تعليم

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. تعرف على الخدمات المقدمة من التعليم العالي للوافدين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قدمت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي ، للطلاب على مدار الفترة الماضية العديد من الخدمات التي توفر لهم سبل الراحة والأطمئنان على مستقبلهم في مصر وخارجها والتي تنتبق على طلاب فرق النقل والفرق النهائية، ليأتي قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يؤكد على حرص وزارة التعليم العالي على مستقبل الطلاب الوافدين.


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وفي سياق متصل اكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن  أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.

 

واشارت " رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، أنه يوجد تنسيق أيضا مع رؤساء الجامعات، ومنسقين مكاتب طلاب رعاية الوافدين في الجامعات حتى لا يشعرون  بغربة كما أن أسرهم تقلق عليهم لذا تشارك الإدارة مع السفارات في توفير كل ما يخص الاحتياطات الواجبة من أجل الحفاظ عليهم والوقاية من كورونا.

 

واوضحت أن هناك تواصل كامل بين وزارة التعليم العالي و المستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب التزامهم بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين

 

وكانت قد اكدت أنه بمجرد انتشار كرورنا واخلاء المدن الجامعية من الطلاب تم تخصيص مبنى منفصل للطلاب الوافدين في المدن الجامعية وذلك لأنه قد تم استثنائهم من قرار إخلاء المدن بالجامعات كما تم تعقيم جميع الأماكن الخاصة بهم.

 

 

واستكملت: "تقدم إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من النصائح الهامة لطلابها خلال شهر رمضان للمذاكرة وخاصة أنه من الأوقات التي من الصعب بالالوان في المذاكرة بها".



وجاء القرار نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من المعاهد، ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانه فى أول انعقاد يلى حضوره عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى


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