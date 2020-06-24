برلمانية: دور الأطباء في مواجهة كورونا سيسطرها التاريخ بأحرف من نور





قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن الأطقم الطبية سواء أطباء أو صيادلة، أو ممرضين، أو فنيين معامل، وكل من تصدى لهذا الوباء داخل المنظومة الصحية، ضربت نماذج رائع في التضحية وبذل الجهد المطلوب لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأطباء ضحوا بأرواحهم في سبيل إبعاد هذا الوباء عن الدولة المصرية.





ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن الأطباء والممرضين يعملون في إطار إمكانيات محددة ويبذلون قصارى جهدهم في إسعاف المرضى ورعاية المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجميع يعلم ويقدر حجم الدور الذي تقوم به الأطباء وسيظل التاريخ يسطر بأحرف من نور تلك المجهودات والتضحيات.





وأشارت إلى أهمية استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للأطقم الطبية وأسرهم وتوفير كافة التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية أرواحهم.