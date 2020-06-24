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فن

الكاميرا تدور من جديد.. عودة الحياة إلى مواقع التصوير.. بدء تصوير Jurassic World

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:04 م
Jurassic World
Jurassic World
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شروق ابراهيم
بدأت الحياة تعود الى طبيعيتها تدريجيا بعد بدء السيطرة الى حد كبير على فيروس كورونا المستجد، وبهذا تستأنف الصناعة السينمائية والدرانية نشاطها وتعود النبض الى مواقع التصوير.

-Jurassic World: Dominion : 

كشفت عدد من التقارير الاجنبية عن استئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في العاصمة البريطانية لندن بعد توقف التصوير لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت التقارير الأجنبية أن الشركة المنتجة قررت إقامة مسحة واختبارات طبية لكل فريق العمل قبل انطلاق صافرة التصوير للتأكد من سلامتهم، وكي يكون موقع التصوير خال من إصابات بكورونا مع مرافقة وحدة طبية لهم من اجل قياس الحرارة بشكل مستمر.

وتدور أحداث المسلسل بعد فشل السيطرة على عالم الديناصورات، وجشع العلماء في استغلالها لأغراض الاستنساخ والكسب المادي، تنجح الديناصورات في التحرر ليصبح العالم بأكمله في خطر كبير.

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-Avatar :
كشف موقع  ET الاجنبي عن استئناف المخرج جيمس كاميرون تصوير الجزء الجديد من فيلم  Avatar خلال شهر يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة الحظر الشامل في نيوزلندا بسبب جائحة فيروس كورونا.


واشار الموقع إلى انه بمجرد انتهاء فترة عزل نجوم العمل قبل انطلاق التصوير والتي تستمر لـ 14 يومًا سيبدأ التصوير بأقل عدد من فريق العمل مع اتباع الاجراءات الوقائية.



-The batman : 
قالت صحيفة الجاريان البريطانية ان شركة وارنر بروس اعلنت عن استأنف تصوير فيلم  The Batman  الجديد وايضا الجزء الثالث من سلسلة افلام the Fantastic Beasts بعد توقف التصوير لأكثر من  ثلاث  اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، منذ أسابيع. 


-  فيلم  Mission Impossible: 
كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن فريق عمل الجزء الجديد من سلسلة أفلام Mission Impossible أنهم يقومون ببناء قرية صغيرة في أوكسفوردشاير من أجل استكمال تصوير الفيلم الجديد.

وقالت التقارير الأجنبية إن النجم العالمي توم كروز وباقي فريق العمل معزولون لحين انتهاء بناء هذه القرية الصغيرة من أجل عدم المخالطة والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


- مسلسل  The witcher : 
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها ان تصوير الموسم الثاني من المسلسل الامريكي  The witcher تأجل الى شهر اغسطس.

واشارت الصحيفة البريطانية الى ان تصوير المسلسل بدأ شهر فبراير الماضي  في بريطانيا قبل تنفيذ اجراءات العزل جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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