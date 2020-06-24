تنفيذ 93% من مشروع توصيل الكهرباء لمزرعة الإنتاج الحيوانى بالخارجة

أعلن وكيل وزارة الكهرباء ب الوادي الجديد ، المهندس سيد العربى، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 93% من مشروع توصيل التيار الكهربى لمزرعة الخدمة الوطنية غرب مدينة الخارجة بتكلفة تجاوزت الـ31 مليون جنيه، بإشراف المهندس رأفت حسين إبراهيم شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.





وأكد المهندس سيد العربى، أن مشروع توصيل التيار الكهربائى تضمن تركيب خلايا مزدوجة من محطة محولات الخارجة، ومد كابلات بطول 17 كم، ومحولات بقدرات متنوعة داخل المزرعة، والتى تتولى تنفيذها شركات وطنية تابعة للقوات المسلحة، للإنتاج الزراعى والحيوانى على أرض المحافظة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بمنطقة الكيلو 7 بطريق "الخارجة - الداخلة"، لإنتاج أجود أنواع المنتجات الزراعية بالاعتماد على أساليب الرى الحديث، فضلا عن تخصيص مساحة لإقامة مزرعة للنخيل.

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وأضاف سيد أنه جارٍ إنهاء إجراءات إطلاق التيار الكهربى للمزرعة خلال الفترة القليلة المقبلة فى مدة لا تتجاوز شهر من الآن.





جدير بالذكر أن المشروع ينفذ على مساحة 714 فدانًا فى منطقة الكيلو 7 بطريق "الخارجة -الداخلة"، بإشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة





كما أن المشروع سيدفع عجلة التنمية، خاصة فى مجال الاستزراع والإنتاج الحيوانى والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية.



