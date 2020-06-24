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أخبار العالم

لا تتجاوز نصف ساعة.. اقرأ شروط إقامة الدروس والمحاضرات بمساجد السعودية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:53 م
الدروس والمحاضرات
الدروس والمحاضرات بمساجد السعودية
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محمود نوفل
اصدرت  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرار اليوم بالسماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا اليوم الأربعاء، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق.

وفيما يتعلَّق بالدروس شددت الوزارة علي ضرورة ان يكون الدرس متوافقًا مع ضوابط بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

وفي تصريحات صحفية له أكد فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد السعودي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أنَّ الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنيَّة؛ وذلك لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا.

وتابع المسؤول السعودي تصريحاته قائلا : أنَّ قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبرتوكولات الخاصَّة بمدة فتح المساجد وإغلاقها.

ولكن فيما يتعلق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية أكد الدكتور محمد العقيل أنها ستكون عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وناشد  وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الجميع بالحرص على العمل وفق البرتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله ، سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن بلادنا وجميع دول العالم وباء كورونا.
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