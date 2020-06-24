كواعب أحمد البراهمي: خطوة موفقة

أصدر اليوم الثلاثاء 23/6/2020 رئيس مجلس الوزراء بعض القرارات بشأن التعايش مع كورونا. واعتقد انها قرارات سليمة

لأنه ومن وجهه نظري هي إقرار للواقع الذي يعيشه الشعب فعلا .





لأن الشعب هو الذي يستطيع أخذ الحيطة وهو أيضا الذي تعامل باستهتار مع الأزمة منذ البداية .

لقد فرضت الدولة الحظر واستجاب البعض. وبنفس الوقت ضرب الآخرون بالحظر عرض الحائط .

و مع القرارات الأخيرة بالإلغاء الجزئي للحظر لابد أن تؤكد الدولة في وسائل الإعلام دائما على أن الكورونا

ما زالت موجودة

ولابد من ارتداء الكمامة .

واستعمال الكحول للتطهير.

و إن تقوم الدولة كذلك بدورها كاملا لأن الأماكن المعرضة للتكدس تحتاج إلى تدخل تنظيمي من الدولة لتقليل العدد

أو بتخفيف الإجراءات .

فعلى سبيل المثال بالنسبة للمحاكم

زيادة عدد الجلسات أي الأيام وليس القاعات مع تقليل عدد المتقاضين .

لأن تواجد عدد كبير من الناس يسبب انتشار المرض .

وفي كل مصلحة يتم تواجد المواطنين بنصف أو ثلث ما يجب أن يكون .

لذلك فأنا أرى أن يقوم المواطن بحماية نفسه قدر المستطاع .

واستعمال الاكواب البلاستيك في المقاهي ثم اتلافها تماما عن طريق الزبائن نفسهم .

كي لا يتم إعادة تدويرها أو حتى أخذها من القمامة وبيعها .

وكذلك المطاعم تقديم الأواني البلاستيك والملاعق والشوك البلاستيك .

المهم نحاول قدر المستطاع أخذ الحيطة نحن كشعب .

كما أنه يجب توافر فوار فيتامين سي والأدوية التي ترفع المناعة وادوات الحماية كالكحول والكمامة و ان يكون هناك تفتيش مفاجئ على الصيدليات .

وفي حالة إخفاء عقار أو وسائل وقاية يكون حكم فوري بغلق الصيدلية وعمل محضر بالواقعة .

وعندي مقترح ربما لا يعجب البعض

وهو تقسيم العمل الأسبوعي على كل الأسبوع بما في ذلك الجمعه والسبت .

بما معناه تقسيم العمل بعدد الموظفين على الأسبوع كاملا بالتناوب والتبادل .

اما بخصوص النوادي والمتنزهات .

فإذا أمكن تكون بالحجز .

لأن فترة الحظر أثرت سلبا على كثير من الناس والأطفال .

فممكن خضوع تلك الأماكن للتنظيم باستقبال عدد محدد يوميا .