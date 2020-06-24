كواعب أحمد البراهمي: خطوة موفقة

أصدر اليوم الثلاثاء 23/6/2020 رئيس مجلس الوزراء بعض القرارات بشأن التعايش مع كورونا. واعتقد انها قرارات سليمة
لأنه ومن وجهه نظري هي إقرار للواقع الذي يعيشه الشعب فعلا .
لأن الشعب هو الذي يستطيع أخذ الحيطة وهو أيضا الذي تعامل باستهتار مع الأزمة منذ البداية .
لقد فرضت الدولة الحظر واستجاب البعض. وبنفس الوقت ضرب الآخرون بالحظر عرض الحائط .
و مع القرارات الأخيرة بالإلغاء الجزئي للحظر لابد أن تؤكد الدولة في وسائل الإعلام دائما على أن الكورونا
ما زالت موجودة
ولابد من ارتداء الكمامة .
واستعمال الكحول للتطهير.
و إن تقوم الدولة كذلك بدورها كاملا لأن الأماكن المعرضة للتكدس تحتاج إلى تدخل تنظيمي من الدولة لتقليل العدد
أو بتخفيف الإجراءات .
فعلى سبيل المثال بالنسبة للمحاكم
زيادة عدد الجلسات أي الأيام وليس القاعات مع تقليل عدد المتقاضين .
لأن تواجد عدد كبير من الناس يسبب انتشار المرض .
وفي كل مصلحة يتم تواجد المواطنين بنصف أو ثلث ما يجب أن يكون .
لذلك فأنا أرى أن يقوم المواطن بحماية نفسه قدر المستطاع .
واستعمال الاكواب البلاستيك في المقاهي ثم اتلافها تماما عن طريق الزبائن نفسهم .
كي لا يتم إعادة تدويرها أو حتى أخذها من القمامة وبيعها .
وكذلك المطاعم تقديم الأواني البلاستيك والملاعق والشوك البلاستيك .
المهم نحاول قدر المستطاع أخذ الحيطة نحن كشعب .
كما أنه يجب توافر فوار فيتامين سي والأدوية التي ترفع المناعة وادوات الحماية كالكحول والكمامة و ان يكون هناك تفتيش مفاجئ على الصيدليات .
وفي حالة إخفاء عقار أو وسائل وقاية يكون حكم فوري بغلق الصيدلية وعمل محضر بالواقعة .
وعندي مقترح ربما لا يعجب البعض
وهو تقسيم العمل الأسبوعي على كل الأسبوع بما في ذلك الجمعه والسبت .
بما معناه تقسيم العمل بعدد الموظفين على الأسبوع كاملا بالتناوب والتبادل .
اما بخصوص النوادي والمتنزهات .
فإذا أمكن تكون بالحجز .
لأن فترة الحظر أثرت سلبا على كثير من الناس والأطفال .
فممكن خضوع تلك الأماكن للتنظيم باستقبال عدد محدد يوميا .
وربنا يحفظنا جميعا من كل شر .