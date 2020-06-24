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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي: خطوة موفقة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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أصدر اليوم الثلاثاء 23/6/2020  رئيس مجلس الوزراء بعض القرارات  بشأن التعايش مع كورونا. واعتقد انها  قرارات سليمة 
لأنه ومن وجهه نظري  هي إقرار للواقع الذي يعيشه الشعب فعلا .

لأن الشعب هو الذي يستطيع أخذ الحيطة وهو أيضا الذي تعامل باستهتار مع الأزمة منذ البداية .
لقد فرضت الدولة الحظر واستجاب البعض. وبنفس الوقت ضرب الآخرون بالحظر عرض الحائط .
و مع القرارات الأخيرة بالإلغاء الجزئي للحظر لابد أن تؤكد الدولة في وسائل الإعلام دائما  على أن الكورونا 
ما زالت موجودة 
ولابد من ارتداء الكمامة .
واستعمال الكحول للتطهير. 
و إن تقوم الدولة كذلك بدورها كاملا لأن  الأماكن المعرضة للتكدس تحتاج إلى  تدخل تنظيمي من  الدولة لتقليل العدد 
أو  بتخفيف الإجراءات . 
فعلى سبيل المثال بالنسبة للمحاكم 
زيادة عدد الجلسات أي الأيام وليس القاعات  مع تقليل عدد المتقاضين .
لأن تواجد عدد كبير من الناس يسبب انتشار المرض .
وفي كل مصلحة يتم تواجد المواطنين بنصف أو ثلث ما يجب أن يكون .
 لذلك فأنا أرى أن يقوم المواطن بحماية نفسه قدر المستطاع .
واستعمال الاكواب البلاستيك في المقاهي ثم اتلافها تماما عن طريق الزبائن نفسهم .
كي لا يتم إعادة تدويرها أو حتى أخذها من القمامة وبيعها .
وكذلك المطاعم تقديم الأواني البلاستيك والملاعق والشوك البلاستيك .
المهم نحاول قدر المستطاع أخذ الحيطة نحن كشعب .
كما أنه يجب توافر فوار فيتامين سي والأدوية التي ترفع المناعة وادوات الحماية كالكحول والكمامة   و ان يكون هناك تفتيش مفاجئ  على الصيدليات . 
وفي حالة إخفاء عقار  أو وسائل وقاية يكون حكم فوري بغلق الصيدلية وعمل محضر بالواقعة .
وعندي مقترح ربما لا يعجب البعض 
وهو تقسيم العمل الأسبوعي على كل الأسبوع بما في ذلك الجمعه والسبت .
بما معناه تقسيم العمل بعدد الموظفين على الأسبوع كاملا بالتناوب والتبادل .
اما بخصوص النوادي والمتنزهات . 
فإذا أمكن تكون بالحجز . 
لأن فترة الحظر أثرت سلبا على كثير من الناس والأطفال . 
فممكن خضوع تلك الأماكن للتنظيم باستقبال عدد محدد يوميا . 
وربنا يحفظنا جميعا من كل شر .
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