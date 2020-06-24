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توك شو

أخبار التوك شو.. الشيشة ممنوعة بالمقاهي.. نصائح لطلاب الثانوية العامة.. 86% من مصابي كورونا بالفيوم أمراض مزمنة.. حكاية مطعم لزبون واحد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:13 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الثلاثاء، من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تواصلا دائما ومستمرا بين جميع مؤسسات الإعلام المختلفة ووزارة التنمية، وذلك لاستكمال الرسالة الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


قال الدكتور محمد محمود نجيب، مدير مركز طب زنين ببولاق الدكرور، إن اليوم الأربعاء هو الخامس للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، منوها بأن الأعداد في تزايد دائم. 


هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة خلال  فترة الامتحانات، حتى يحافظوا على صحتهم مع انتشار فيروس كورونا، ولكي تمر هذه الفترة بسلام دون إصابتهم بالعدوى، حيث إن الهدف من هذه النصائح هو تعزيز مناعة الجسم .


تسعى وزارة التنمية المحلية إلى الاستفادة من ما اعتاد عليه أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمطاعم من الغلق في مواعيد محددة بسبب الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.


أطلق زوجان سويديان مطعما بمفهوم مختلف يستقبلان فيه زبونا واحدا يقدم إليه الطعام وسط الطبيعة بواسطة سلك حديد، وسُمي المطعم "طاولة لشخص"، وهو مقام في الهواء الطلق. 

وأوضحت ليندا كارلسون، صاحبة المطعم الصغير جدًا مع زوجها راسموس، أنه من الجيد عدم التفكير لمرة باحتمال التقاط عدوى الفيروس.


قالت الدكتور أمنية على، مؤسسة فريق غنائى بطب القصر العينى، إنها اسست الفرقة للتخفيف من الضغوطات على الأطقم الطبية خاصة فى تلك الفترة الحرجة، لافتة إلى أنها قدمت اغنية لدعم الأطقم الطبية.


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الصيف بدأ منذ يوم الاحد الماضى وهذه الايام نشهد طقس مستقر خلال الأيام الحالية  .


قال محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، إن القيادة السياسية في الفترة الاخيرة اقتحمت الكثير من الملفات الشائكة وخاصة المتعلقة بالفطاع الطبي، وكانت على راسها برنامج التأمين الصحي الشامل، والحملة الاولى لمبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي.



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