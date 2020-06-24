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رياضة

صدى البلد يكشف موقف كارتيرون من استئناف الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:00 م
جانب من اجتماع اتحاد
جانب من اجتماع اتحاد الكرة
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القسم الرياضي
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي هذا فيما يخص عودة مسابقة الدوري الممتاز، بعد حضور المدرب لجلسة المديرين الفنيين اليوم مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم. 

وأكد المصدر، أن الفرنسي كارتيرون لم يرفض استئناف مسابقة الدروي خلال الجلسة اليوم، ولكنه طالب بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة وأن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر. 

وأضاف أن كارتيرون اعترض على فترة الـ35 يوما لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعي أن فترة الإعداد ستكون للموسم الجديد أيضا في ظل ضيق الوقت.

وأضاف المصدر أن معظم المدربين الذين حضروا الاجتماع اتفقوا مع وجهة نظر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة بعد قليل مع مرتضى منصور رئيس النادي لعرض رأيه في عودة الدوري بحضور شيكابالا قائد الفريق ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي.
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