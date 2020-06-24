صدى البلد يكشف موقف كارتيرون من استئناف الدوري

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
يأتي هذا فيما يخص عودة مسابقة الدوري الممتاز، بعد حضور المدرب لجلسة المديرين الفنيين اليوم مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد المصدر، أن الفرنسي كارتيرون لم يرفض استئناف مسابقة الدروي خلال الجلسة اليوم، ولكنه طالب بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة وأن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر.
وأضاف أن كارتيرون اعترض على فترة الـ35 يوما لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعي أن فترة الإعداد ستكون للموسم الجديد أيضا في ظل ضيق الوقت.
وأضاف المصدر أن معظم المدربين الذين حضروا الاجتماع اتفقوا مع وجهة نظر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة بعد قليل مع مرتضى منصور رئيس النادي لعرض رأيه في عودة الدوري بحضور شيكابالا قائد الفريق ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي.