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فيديوجراف.. الصفقة الأكبر.. الدفعة الأولى لعربات القطارات الروسية تصل مصر

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:01 ص
قطارات جديدة
قطارات جديدة
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منار شعبان
أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.


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تعد هذه الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.


ونستعرض المزيد من المعلومات عن صفقة عربات السكة الحديد الجديدة من خلال الفيديوجراف التالي.
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