فيديوجراف.. الصفقة الأكبر.. الدفعة الأولى لعربات القطارات الروسية تصل مصر

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تعد هذه الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.







