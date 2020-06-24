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منوعات

اليابان تصنع أكبر كمبيوتر في العالم.. وتكلفة تطويره تصل إلى 1.2 مليار دولار

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:25 م
أكبر كمبيوتر
أكبر كمبيوتر
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أماني إبراهيم
استطاع علماء يابانيون، كسر الرقم القياسي لتصنيع أكبر حاسوب عملاق في العالم.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، فقد تمكن العلماء في معهد فاجاكو الياباني من تحديث أسرع جهاز كمبيوتر فائق في العالم، ويستطيع هذا الحاسوب إجراء العلمليات بسرعة 415  بيتافلوب في الثانية وهو ما يعادل 2.8 ضعف الرقم القياسي الذي تم التوصل إليه سابقا.

وفي بعض المهام المحددة، يمكن للآلة أن تصل إلى ذروتها في أكثر من 1000 بيتافلوب، وبالمقارنة فإن جهاز Xbox  الجيل الجديد يعمل بقوة معالج تصل إلى مائة بيتافلوب.

ويعمل الكمبيوتر العملاق بمعالج مكون من 48 نواة، ومن المتوقع إنتاجه تجاريا في الأسواق في غضون 6 سنوات، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار لتطويره.

ولن يعمل الكمبيوتر الضخم بكامل طاقته حتى العام المقبل، ولكن يستخدم بالفعل قوة معالج هائلة خاصة به، وطوره شركة ريكين اليابانية.

كما يعمل الكمبيوتر العملاق السريع على التحليلات الذكية ومنها كيفية انتشار الجزيئات المعدية في الهواء.

ويستطيع الكمبيوتر العملاق علاج جميع أنواع الحسابات الصعبة التي تشمل عدد كبير من المتغيرات، من التنبؤات المناخية إلى نماذج المركبات الكيميائية.
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