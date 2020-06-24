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رياضة

4 اسابيع فقط .. مدربو الاندية يطالبون الجبلاية بـ 45 يوم إعداد وسيد عبدالحفيظ يرفض

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربي أندية الدورى الممتاز اليوم الاربعاء.

وقال المصدر ذاته ان الاجتماع شهد مطالبة المدربين لمسئولي الاتحاد بضرورة أن تكون فترة الاعداد للفرق لا تقل عن شهر ونصف الشهر على أن تكون بداية الدوري ١٥ اغسطس.

ولفت الى ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض مقترح مدربي الاندية بشأن فترة الاعداد وطالب بالاكتفاء بـ ٤ اسابيع فقط لإعداد فرق الدورى الممتاز.

وأوضح أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منحت مدربي الأندية وعودا بدراسة كافة المقترحات والرد عليها فى اقرب وقت.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن استكمال الدورى الممتاز يوم ٢٥ يوليو القادم ورفض إلغاء اى مسابقة محلية فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية.
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