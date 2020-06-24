بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا

شهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، استعدادات مكثفة لضمان استقبال طلاب الثانوية العامة غدا الخميس 25 يونيو 2020 ، بكل أكثر تنظيما ويدون اي تزاحم او اهمال للجراءات الاحترازية منعا لتكرار مشاكل اول يوم في امتحانات الثانوية العامة.
فعلى سبيل المثال ، حرصت لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي بمحافظة الجيزة على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية لجعل عملية دخول الطلاب إلى اللجان غدا اكثر تنظيما من الاحد الماضي .
حيث تم وضع مظلات وحواجز جديدية على مداخل المدارس التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة ، بشكل يسمح بعمل طابور منظم يلتزم فيه الطلاب بالتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تكرار صور التزاحم التي لفتت الانتباه في الامتحان السابق.
وأعلن رؤساء لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة ، أنهم قد تلقوا تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، توصي بالتعاون مع الجهات الامنية لمنع تكدس اولياء الامور خارج اللجان ، هذا بالاضافه الى الاهتمام بنظافة وتعقيم اللجان.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا، الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.