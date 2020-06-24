AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:26 م
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
شهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، استعدادات مكثفة لضمان استقبال طلاب الثانوية العامة غدا الخميس 25 يونيو 2020 ، بكل أكثر تنظيما ويدون اي تزاحم او اهمال للجراءات الاحترازية منعا لتكرار مشاكل اول يوم في امتحانات الثانوية العامة.



فعلى سبيل المثال ، حرصت لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي بمحافظة الجيزة  على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية لجعل عملية دخول الطلاب إلى اللجان غدا اكثر تنظيما من الاحد الماضي .

حيث تم وضع مظلات وحواجز جديدية على مداخل المدارس التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة ، بشكل يسمح بعمل طابور منظم يلتزم فيه الطلاب بالتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تكرار صور التزاحم التي لفتت الانتباه في الامتحان السابق.

وأعلن رؤساء لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة ، أنهم قد تلقوا تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، توصي بالتعاون مع الجهات الامنية لمنع تكدس اولياء الامور خارج اللجان ، هذا بالاضافه الى الاهتمام بنظافة وتعقيم اللجان.

ويؤدي طلاب  الثانوية العامة غدا، الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.


زمن الإجابة وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020
ومن المقرر أن يستمر زمن الإجابة المحدد لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للطلاب الثانوية العامة 2020 لمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

أعداد الطلاب الممتحنين وأعداد اللجان 
يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.


ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب غدا، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا
بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا
بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. وزير التعليم يشرح تفاصيله

امتحانات الثانوية العامة 2020.. التعليم: كل رئيس لجنة استلم لجنته.. وانتهت عمليات الفرش والتعقيم

نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى .. اليوم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا.. تفاصيل

إجراءات تعقيم ونظافة.. 18 صورة ترصد تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال الطلاب غدا

ترشيحاتنا

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

لخطورته على المخالطين.. الصحة تحرر محضرا ضد نجل ماما سناء

وزير التعليم العالي: ١ يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. 10 نصائح للتعايش مع فيروس كورونا

بل الدواء واشرب ميته.. دينا رامز توجه رسالة شديدة اللهجة لبلوجر يتاجر بأدوية علاج كورونا

رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن عن حالة كورونا بين لاعبي الفريق

AdvertisementS

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور