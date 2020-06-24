بالصور .. مظلات و حواجز حديدية على مداخل لجان الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب غدا









فعلى سبيل المثال ، حرصت لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي بمحافظة الجيزة على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية لجعل عملية دخول الطلاب إلى اللجان غدا اكثر تنظيما من الاحد الماضي .





حيث تم وضع مظلات وحواجز جديدية على مداخل المدارس التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة ، بشكل يسمح بعمل طابور منظم يلتزم فيه الطلاب بالتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تكرار صور التزاحم التي لفتت الانتباه في الامتحان السابق.





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وأعلن رؤساء لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة ، أنهم قد تلقوا تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، توصي بالتعاون مع الجهات الامنية لمنع تكدس اولياء الامور خارج اللجان ، هذا بالاضافه الى الاهتمام بنظافة وتعقيم اللجان.



