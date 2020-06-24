توجه عالمي.. برلماني: إلغاء حظر التجول قرار جيد ولا بديل عن التعايش مع كورونا





وقال النائب محمد اسماعيل، في تصريحات له اليوم، إن مصر أدارت أزمة كورونا بكل حنكة واقتدار وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالخصوص على الصعيد الصحي والاقتصادي والإعلامي.





وأضاف أنه الواضح أن فيروس كورونا، وطالما لم يتوصل العالم الى علاج معتمد له يستطيع كبح جماحه فإنه لابديل عن التعايش معه حياتيا واقتصاديا.





أكد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، موافقته التامة وسعادته بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بإعادة فتح الاقتصاد، وإلغاء حظر التجوال بداية من يوم السبت المقبل مع اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية. مضيفا أنه قرار مناسب تماما، وحيوي يعيد النشاط لحركة العمل والانتاج مرة ثانية، كما أنه يساير التوجه العالمي بفتح المنشأت والمؤسسات والمصانع واستقبال السياح.ولفت الى أن مصر تعول كثيرا على وعي المصريين في التعامل مع الفيروس، والتحلي بكافة الاجراءات الاحترازية وبشكل صارم حتى تكون هناك نهاية له وحالة صفرية وهو ما يرجح أن يكون في شهرسبتمبر القادم وفق مختلف التقديرات الصحية.