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أخبار العالم

اكتشاف تسريب معلومات عسكرية سرية عن الجيش البريطاني بعد عامين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية في تقرير لها أن خريطة مفصلة لقاعدة عسكرية بريطانية وتشكيلها اكتشف أنها متاحة للجمهور عبر الإنترنت عمل على نشرها أحد المتعاقدين منذ عامين على الأقل.


ووصفت الخريطة خطط القاعدة السيادية البريطانية في ديكيليا في قبرص ومواقع  المولدات وخزانات الديزل وحاويات غاز البترول السائل وتخزين المياه.


يمكن أن تزود التفاصيل المتسللين بالمعرفة الكافية للتوصل إلى تصور عن نقاط البنية التحتية الرئيسية للأشخاص الذين يعيشون ويعملون هناك، بما في ذلك التخطيطات الدقيقة للثكنات وموقع مستودع الذخيرة.


وفي عام 2017 تم إلقاء قنبلة يدوية على مدخل قاعدة ديكيليا من قبل رجل على دراجة نارية. حطم الانفجار الصغير نافذة ولم يصب أفراد.


وتقدم الخريطة بوضوح كيفية الوصول إلى مدارس القاعدة والمرافق الترفيهية ، بما في ذلك الملاعب الرياضية وأحواض السباحة، والتي ستكون مصدر قلق لعائلات الموظفين الذين يعيشون في القاعدة.


وأشار التقرير إلى أن الخريطة المؤرخة بـ30 مايو 2003، تم تحميلها في يونيو 20158 من قبل "ALC" وهو مشروع مشترك أنشأته شركتا الهندسة Babcock و Amey لإدارة المعدات والمركبات للمهندسين الملكيين و Royal Logistics Corps.


ونفت وزارة الدفاع وجود أي معلومات "حساسة" على الخريطة.


وقال متحدث لسكاي نيوز:"نحن نأخذ أمن قواعدنا على محمل الجد، كل واحد لديه إجراءات حماية قوية مطبقة في جميع الأوقات".

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