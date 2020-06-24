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أخبار البلد

لمناقشة أهم الأعمال.. وزير الري يجتمع مع رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك بخصوص مناقشة أهم الاعمال الخاصة بالهيئة.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار.

ويأتي استمرار الأعمال مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
لمناقشة أهم الأعمال.. وزير الري يجتمع مع رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف
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