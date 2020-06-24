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فن

فيلم سلام يفوز بجائزته الثالثة في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة - آية عاطف
فاز فيلم سلام للمخرجة زين دريعي بجائزة اختيار فريق عمل موقع فيميو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة والتي أقيمت عبر الإنترنت هذا العام، وحقق الفيلم أكثر من 20 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة فقط من طرحه على موقع فيميو، وبهذا يرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى ثلاث بعد جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان الفيلم الهندي العالمي.

يشار إلى أن مهرجان بالم سبرينغز هو أحد أضخم المهرجانات السينمائية في قارة أمريكا الشمالية، إذ يستقبل أكثر من 135 ألف زائر سنويًا، ويقام على مدار 12 يوم، تشارك فيه أكثر من 60 دولة بمجموع أفلام يفوق 200 فيلم، تتنوع بين أحدث الأفلام الوثائقية والروائية، ويقدم المهرجان عدة جوائز من ضمنها فرصة الوصول إلى قائمة الأفلام المنافِسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

كان الفيلم قد انطلق في جولة عروض بالوطن العربي، إذ شارك في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، كما بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، وجائزة لجنة التحكيم للتمثيل لـماريا زريق من مهرجان الفيلم الهندي العالمي وعُرض أيضًا ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.
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