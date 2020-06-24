جياو ليينج تكتب: الصين تصدر كتابا أبيض بشأن مكافحة كورونا

أصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة قبل أيام الكتاب الأبيض تحت عنوان "مكافحة كوفيد-19: الصين تتحرك". سجلت هذه الوثيقة الهامة ذات 37 ألف رمز تقريبا من خلال الجدول الزمنى الواضح والمعطيات والامثلة الكافية والوافية صعوبات وتجارب الصين فى مكافحة الوباء، ومشاركة خبراتها فى الوقاية ومكافحة الفيروس من ناحية والعلاج الطبى من ناحية أخرى، وأوضحت المفهوم والرأى الصينى فى مكافحة الفيروس على مستوى العالم، كما نقلت رسالة بالتعاون والتضامن ننتصر على الوباء. وفي المقال التالي أريد ان أشارك الجميع بعضا من تحركات الصين وافكارها:









التمسك فى البداية والنهاية بالشعب أولا، الحياة أولا. يعد كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عامة كبيرة، فهو الاسرع فى التفشى والأوسع نطاقا والاصعب فى الاحتواء من أي مرض آخر منذ تأسيس الصين الجديدة، ويعتبر تحديا واختبارا بالنسبة إلى الصين. تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيًا و بناءً على ترتيباته، اتخذت الحكومة الصينية أكثر الاجراءات شمولا وصرامة ودقة، ووضعت حياة الشعب وسلامته في أولوياتها وبعد جهود مضنية وتضحيات كبيرة، تحققت في الوقت الحالي نتائج استيراتيجية هامة في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.





في المرحلة المبكرة من الوباء، كان رفع معدل الشفاء وخفض معدل الوفيات مهمة الصين الأساسية، واقترحت استراتيجية "المبكرات الأربعة" المتمثلة في "الكشف المبكر والإبلاغ المبكر والعزلة المبكرة والعلاج المبكر"، و"التجميعات الاربعة " المتمثلة فى"تجميع المصابين، وتجميع الخبراء، وتجميع الموارد، وتجميع العلاج". خلال الحرب ضد الوباء أنقذنا حياة كل مريض بأي ثمن. ففي مقاطعة هوبي وحدها، تم شفاء أكثر من 3000 مريض تجاوزت اعمارهم 80 عامًا و7 مرضى تجاوزت أعمارهم 100 عام. حتى 2 يونيو، بلغ معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد في الصين 94.3٪ ، متجاوزًا متوسط ​​معدل الشفاء من الالتهاب الرئوي الفيروسي. وقد تحملت الدولة التكلفة الطبية الإجمالية البالغة 1.35 مليار يوان.









محاربة الوباء بكامل القوة الوطنية. فبعد ظهور الوباء، بدأت الصين عمليات الطوارئ ونفذت دعما طبيا قويا علي أوسع نطاق، ودعمت بالكامل مقاطعة هوبي ومدينة ووهان لمكافحة هذا الوباء وفى أقصر وقت قد حشدت أكبر قوة لمنع انتشار الوباء. فقد حشدت الصين 346 فريقا طبيا علي الصعيد الوطني فيما يشمل 42600 عامل طبي واكثر من 900 متخصص في الصحة العامة لدعم مقاطعة هوبي. وقدمت 19 مقاطعة مساعدات إلى 16 مدينة في مقاطعة هوبي. وفي غضون 10 أيام فقط تم الانتهاء من بناء مستشفي هيوشنشان وهي تحتوي علي 1000 سرير لاستقبال المرضي، وفي غضون 12 يوما تم الانتهاء من بناء مستشفي ليشنشان وهي تحتوي علي 1400 سرير لاستقبال المرضي. وفي غضون ما يزيد قليلا عن 10 أيام تم بناء 16 مستشفى مؤقتا للعلاج وبذلك تم توافر 14000 سرير لاستقبال المرضي.









إن الشعب الصيني الذي يبلغ عدده 1,4 مليار نسمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، بغض النظر عن اختلاف عملهم، كانوا جميعا جنودا عظماء في الحرب الذي خاضها الشعب ضد الوباء. حيث الغي الغالبية العظمي من الشعب الصيني الزيارات العائلية وجميع مظاهر الاحتفال وبوعي كامل عزلوا انفسهم في المنازل وعند الخروج التزموا جميعا بارتداء الأقنعة وقياس درجة الحرارة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، ومحاربة الوباء بروح التفاؤل والايجابية. وكافح نحو 4 ملايين عامل مجتمعي من أجل الحفاظ علي " الخطوط الامامية" للوقاية من الوباء في 650 ألف من المجتمعات الحضارية والريفية في جميع أنحاء البلاد، بينما شارك نحو 8.81 مليون متطوع في أكثر من 460 ألف مشروع للخدمة التطوعية، وسجلوا أكثر من 290 مليون ساعة من الخدمات التطوعية.









القيام بالتبادلات والتعاون الدولي بنشاط. ان الوباء لا يعرف حدودا ولا يفرق بين عرق أو جنسية وهو عدو مشترك للبشرية جميعا. و منذ تفشي الوباء، دأبت الصين على التزام مفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، والقيام بتبادل الأفكار والتعاون مع المجتمع الدولي بروح من الانفتاح والشفافية والمسئولية، وأسهمت بحكمتها وقوتها من أجل مكافحة الوباء العالمي. وحضر الرئيس شي جين بينج مؤتمر القمة الاستثنائي لقادة مجموعة العشرين، وعرض تجربة الصين في مجال مكافحة الوباء، وقدم أربعة اقتراحات ومجموعة من مبادرات التعاون، ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي للتحديات والعمل بسرعة. أعلن الرئيس شي، في خطابه خلال الحفل الافتتاحي للجلسة ال73 لجمعية الصحة العالمية عبر رابط فيديو، عن التدابير الهامة بما فيها تقديم الصين مساعدات دولية بقيمة ملياري دولار في غضون عامين، وتأسيس آلية تعاون لمستشفيات الصين للعمل مع 30 مستشفي أفريقي، وجعل اللقاح الذي تطوره البلاد منفعة عامة عالمية عندما يكون متاحا. قدمت الصين الدعم النقدي بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.









ونفذت الصين أكثر من 70 نشاطًا للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليه، وشاركت في برامج التشخيص والعلاج والوقاية والسيطرة علي الوباء مع أكثر من 180 دولة حول العالم. وأرسلت الصين 29 فريقا من الخبراء الطبيين إلى 27 دولة، وقدمت المساعدة إلى 150 دولة و4 منظمات دولية لمكافحة الوباء حتى 31 مايو. وقامت بتصدير المواد الواقية من الوباء الي 200 دولة ومنطقة مما دعم بقوة جهود الوقاية من الوباء في الدول المعنية.









الصديق وقت الضيق. في أصعب وقت كافحت فيه الصين كوفيد-19، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري جميعا عن دعمهم الراسخ ومد يد العون الي الصين. وفي اثناء مكافحة مصر للوباء بكل ايجابية، عززت الصين ايضا التبادلات والتعاون مع مصر، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الإمدادات الطبية. وفي هذه الجائحة التي لم يسبق لها مثيل، يتحد شعبا الصين ومصر ويتبادلان المساعدات ويتغلبان معا علي الوقت الحرج مما يكتب فصلا جديدا من الصداقة الودية بين البلدين.







