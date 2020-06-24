الإطار انفجر.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بسوهاج





وتبين من المعاينة ان سبب الحادث، انفجار اطار السيارة مما نتج عنه انقلابها علي جانب الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام للعلاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد انقلاب لسيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ 2 سيارة اسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من "سماح.ا.ع" ٥٣ عاما باشتباه كسر باليد اليمنى، "نادية.ك.ا" ٥٠ عاما بكدمات بالجسم، "إيمان.م.ا" ٤٠ عاما بكدمات بالجسم، "وفاء.ا.ا" ٢٨ عاما باشتباه كسر بالزراع الأيمن، كريم هاني سليم ٤ سنوات بكدمات بالجسم، مروان على أحمد ٧ سنوات بكسر بالزراع الأيسر، "أمل.م.ا" ٣٠ عاما بكدمات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.



